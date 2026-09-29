1 Ekim 2026 A101 aktüel kataloğu yayımlandı! 'Aldın Aldın' bu hafta neler var?

Güncel A101 aktüel kataloğu ve 1 Ekim 2026 indirim fırsatları yayımlandı. Perşembe günü A101 mağazalarında satışa sunulacak Aldın Aldın ürünleri arasında elektronik ev aletlerinden mutfak gereçlerine, spor ekipmanlarından mobilyaya kadar birçok seçenek bulunuyor.

A101 kataloğunda tekerlekli füze pelet soba 5.699 TL, espresso makinesi 15.999 TL, şarjlı dik süpürge 11.499 TL, gıda kurutucu 1.599 TL ve mısır patlatma makinesi 1.099 TL fiyatla satışa sunulacak. IPL lazer epilasyon cihazı 2.499 TL, şarjlı sporcu masaj aleti 499 TL, kahve ve baharat öğütücü ise 999 TL olacak.

Spor ürünleri arasında pilates topu ve pompa 349 TL, profesyonel pilates ve yoga matı 499 TL, boks torbası 999 TL, dart seti 379 TL ve denge ayarlı barfiks barı 699 TL fiyatla raflarda yer alacak.

Ev ve mutfak ürünlerinde ise metal stantlı seramik sunumluk 299 TL, 4 bölmeli erzak kabı 119 TL, aynalı yuvarlak gold tepsi 139 TL, modüler raf 599 TL ve 3 kapaklı çok amaçlı dolap 2.999 TL olacak. Ayrıca elektrikli bisiklet 29.990 TL, 4 tekerlekli elektrikli kamyonet ise 279.990 TL fiyatla satışa sunulacak.

Peki, 1 Ekim 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları...

65" Frameless 4K UHD Google Qled Tv 26.999 TL

55" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 18.999 TL

32" Frameless HD Ready Android 14 Smart QLED TV 7.999 TL

Espresso Makinesi 15.999 TL

Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL

Bulaşık Makinesi 4 Programlı 14.999 TL

Çamaşır Makinesi 9 KG 18.999 TL

No Frost Buzdolabı 27.999 TL

IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.499 TL

Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 499 TL

Izgara & Tost Makinesi 2000 W 2.499 TL

Cam Kettle 1,8 L 999 TL

Mısır Patlatma Makinesi 1.099 TL

Tam Otomatik Kahve Makinesi 9.999 TL

Gıda Kurutucu 1.599 TL

Kahve ve Baharat Öğütücü 999 TL

RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

GPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TL

VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

Dambıl Seti 1 Kg 299 TL

9 Tekerlekli Selülit Giderici Masaj Rulosu 229 TL

Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı 129 TL

Denge Ayarlı Barfiks Barı 699 TL

Yoga Silindiri 299 TL

Pilates Topu ve Pompa 65 cm 349 TL

Ayarlanabilir Barfiks Demiri 399 TL

Dikey Şişme Boks Torbası 999 TL

Katlanır Şınav ve Egzersiz Tahtası 479 TL

Dart Seti 379 TL

Profesyonel Pilates & Yoga Matı 499 TL

Pilates Seti 199 TL



8 Bölmeli Saklama Kabı 299 TL

Aynalı Yuvarlak Gold Tepsi 139 TL

Dönen Bambu Sunum Tablası 35 cm 199 TL

Basık Tencere 24 cm 799 TL

Cezve 229 TL

Derin Tencere 20 cm 699 TL

Çift Cidarlı Çiçekli French Press 499 TL

Metal Stantlı Seramik Sunumluk 299 TL

Oval Fırın Kabı 119 TL

Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

Manuel Doğrayıcı 299 TL

Çift Taraflı Cam Demlik 189 TL

Ayaklı Mini Pelet Soba 2.999 TL

Akım Korumalı Masaüstü 3'lü Uzatma Kablosu 429 TL

Tekerlekli Füze Pelet Soba 5.699 TL

Modüler Raf 599 TL

3 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL



5 Bölmeli Fanus Organizer 149 TL

Sıvı Sabunluk 84,50 TL

Karakter Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 229 TL

Karakter Lisanslı Nevresim Seti 899 TL

Çift Çekmeceli Organizer 149 TL

Düzenleyici Çeşitleri 149 TL

Büyük Basamaklı Tabure 299 TL

Küp Çerçeve 49,50 TL

Kilitli Hatıra Defteri + Jel Kalem Set 159 TL

Sihirli Çizim Seti 659 TL

Işıklı Pop It 249 TL

Kafesli Dinozor ve Aslan Araba 199 TL

Sepetli Blok Seti 58 Parça 439 TL

Pelüş Masa Kalemliği 139 TL

Figürlü Jel Kalem 2'li 99,50 TL

Basmalı Silgi 29,50 TL

Mega Boy Deniz Kızı Sticker Kitabım 159 TL

Eğitici Kitaplar Serisi 155 TL

Barbie'nin Uzaktan Kumandalı Arabası 849 TL

Erkek Deodorant 200 ml 249 TL

Erkek Parfüm 100 ml 399 TL

Kadın Parfüm 100 ml 399 TL

Vücut Spreyi 90 ml 149 TL