"YSK mutlak butlanı askıda bıraktı" diyerek açıkladı: Bundan sonra ne olacak?

YSK’nın, CHP yönetiminin "mutlak butlan" itirazını "hukuk mahkemelerinin kararlarını icra yetkimiz yok" gerekçesiyle reddetmesi, hukukçular tarafından farklı senaryolarla değerlendirildi.

Üst mahkemenin bu hamlesi, "Bundan sonra ne olacak?" sorusunu akıllara getirirken sürece dair yanıtlar Avukat Afşin Hatipoğlu ve Avukat Bülent Yücetürk'ten geldi.

"YSK MUTLAK BUTLANI ASKIDA BIRAKTI"

DW Türkçe’ye konuşan Avukat Afşin Hatipoğlu, YSK’nın kararı mahkemeye iade ederek aslında süreci "hukuken kararın askıda bıraktığını" söyledi.

Hatipoğlu, istinaf mahkemesinin "hükmü ben kurarım ama uygulamayı YSK yapar" dediğini, YSK’nın ise "muhatabım değilsin" yanıtını verdiğini belirterek, "Şu anda aslında hukuken bu karar askıdadır. Çünkü kararın uygulanacağı merci YSK, ancak YSK hukuk mahkemelerinin işleyişine karışma yetkisi olmadığını söylüyor" dedi.

Hatipoğlu, YSK’nın bu tutumuyla Kemal Kılıçdaroğlu’na resmi bir mazbata veya yetki belgesi vermeyi reddettiğini, Kılıçdaroğlu ekibinin şu an için sadece mahkeme kararını dayanak gösterdiğini ifade etti.

Bu durumu YSK’nın hem kendini koruma hem de tehlikeli bir emsal oluşturmama adına seçtiği bir "ara yol" olarak nitelendiren Hatipoğlu, "YSK topu çevirip kaçmak için bu benim konum değil dedi" değerlendirmesinde bulundu.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Sürecin bundan sonraki seyri, CHP içindeki kurultay trafiği ve YSK’nın vereceği ilk "pratik" cevapla şekillenecek. Avukat Hatipoğlu, YSK’nın samimiyet testinin, Kılıçdaroğlu imzasıyla YSK’ya gelecek ilk evraka verilecek yanıtta gizli olduğunu vurguladı:

"Eğer YSK, Kılıçdaroğlu ve organlarının yapacağı bir kurultay talebini kabul ederse dolaylı olarak mahkeme kararını da kabul etmiş olacak. Kabul etmezse istinafın kararını uygulamada reddetmiş sayılacak."

Öte yandan, Avukat Bülent Yücetürk de YSK’nın yeni üyelerle şekillenen yapısının altını çizerek, Kurul’un kendi içtihadından döndüğünü savundu. Yücetürk, YSK’nın daha önce geçerli saydığı dört kurultayın şimdi bir hukuk mahkemesi tarafından yok sayılmasına izin verilmesinin, hukuk güvenliğini ortadan kaldıran tehlikeli bir emsal yarattığını belirtti.

YSK Başkanı Serdar Mutta liderliğindeki yeni kurulun, kesinleşmiş seçim sonuçlarının adli mahkemelerce değiştirilebileceği bir yol açtığı ve bu durumun ileride toplumsal barışı bozabileceği uyarısı yapıldı. Tüm bu tartışmaların gölgesinde, YSK’nın bir CHP üyesinin yaptığı "31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptali" başvurusunu da bugün reddetmesi, seçim sonuçlarının korunacağına dair en somut adım olarak kayda geçti.