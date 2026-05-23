Son dakika | YSK yerel seçim iptali başvurusunu reddetti

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından bir CHP üyesinin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin de geçersiz sayılması yönündeki talebi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından görüşüldü.

YSK YEREL SEÇİM İPTALİ BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, CHP’deki mutlak butlan kararını gerekçe göstererek 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptalini isteyen başvuruyu değerlendirdi.

Dosyayı inceleyen YSK, "yerel seçimlerin iptal edilmesi" yönündeki talebin reddine karar verdi.

CHP'nin 47 yıl aradan sonra Türkiye genelinde birinci parti konumuna yükseldiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarının korunacağı YSK’nın bugünkü kararıyla teyit edilmiş oldu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "yerel seçim iptali başvurusu" hakkında Halk TV'ye değerlendirmede bulunurken şunları söylemişti:

“Yani 50 küsur yıl sonra adamların elinden en önemli belediyeleri halkın iradesiyle almışız; bir meczup, 'Mutlak butlan kararı sonrasında yerel seçimleri iptal edelim' diyor. Ne yapacağız? Buna 'hukuki başvurudur' mu diyeceğiz, yoksa 'bu ihanetin tam da göbeğidir' mi diyeceğiz?”

CHP içinde bir kutuplaşma olmadığını da belirten Günaydın, "Benim bir refleksim var, bu refleksim Cumhuriyet'ten yana. Bu kadar basit." dedi.

MUTLAK BUTLAN İTİRAZINI DA REDDETMİŞTİ

YSK, dün de CHP yönetiminin mutlak butlan kararına karşı yaptığı itirazı reddetmişti. YSK Başkanı Serdar Mutta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğu yönündeki savunmaları ve mevcut mazbataların geçerliliğine dair talepleri değerlendirdiklerini belirtti.

Mutta, Anayasa’nın 79. maddesinden kaynaklanan "tam kanunsuzluk" yetkisine dayanarak yapılan bu tespit ve itiraz başvurularının Kurul tarafından reddedildiğini bildirdi.