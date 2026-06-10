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Yolda yürürken başına sineklik düşen kadın hastanelik oldu

Adana'nın Çukurova ilçesinde, yolda yürürken bir apartman dairesinin penceresinden sökülen sinekliğin başına isabet ettiği kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının yaralandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen bir kadının üzerine, apartman dairesinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle sökülen sineklik düştü. Rüzgarın etkisiyle düşen sineklik, kadının yaralanmasına neden oldu.

YÜZÜSTÜ YERE DÜŞEN KADINA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Başına sineklik isabet etmesiyle yüzüstü yere düşen kadına, ilk olarak yanında yürüyen arkadaşı ile çevrede bulunan bir kişi müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALI KADIN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının yaralandığı o anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde sinekliğin düşüş anı, kadının yere yığılması ve çevredekilerin müdahalesi yer alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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