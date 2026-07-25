Yaz ortasında sağanak İstanbul ve Ankara’yı vurdu! Sabah uyananlar gözlerine inanamadı

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı temmuz ayında hava bir anda değişti. İstanbul’da gece, Ankara’da ise sabah saatlerinde bastıran gök gürültülü sağanak, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Kısa sürede birçok cadde ve sokak suyla kaplanırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından başlayan yağış, kentin farklı noktalarında etkili oldu. Kâğıthane’nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de sağanağın etkili olduğu noktalar arasında yer aldı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken bazıları şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Yağışın kent genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

ANKARA'DA SAĞANAK SABAH ŞİDDETLENDİ

Ankara’da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak gök gürültülü sağanağa dönüştü. Kısa sürede bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Araçlar biriken su nedeniyle trafikte zor ilerledi. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düştüğü kentte sağanağın gün boyunca aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ VE EDİRNE'DE YOLLAR SU İLE DOLDU

Tekirdağ’da yaz sıcağının ardından aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü. Hayrabolu ve Soğancılar caddelerinin de aralarında bulunduğu bazı yollar suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken vatandaşlar otobüs duraklarına, iş yerlerinin tentelerine ve kamelyalara sığındı.

Edirne’de de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina girişleri ve duraklarda yağışın dinmesini bekledi. Sağanakla birlikte kentte hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü.