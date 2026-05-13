Vagonların arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Malatya Tren İstasyonu’ndaki bakım atölyesinde manevra yapan vagonların arasında sıkışan 55 yaşındaki işçi Aslan İdikurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tren istasyonundaki bakım atölyesinde vagonlar arasında sıkışan 55 yaşındaki işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VAGONLARIN ARASINDA SIKIŞTI

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Malatya Tren İstasyonu’nda yaşandı. Lokomotif bakım atölyesinde görev yapan 55 yaşındaki Aslan İdikurt , saha çalışması yürüttüğü esnada trenin geri manevra yapmasıyla iki vagonun arasında kaldı.

MESAİ ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

İdikurt’un vagonlar arasında sıkıştığını gören çalışma arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedaviye alınan 3 çocuk babası Aslan İdikurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Malatya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde gönderilen Aslan İdikurt, toprağa verildi.

kazanın ardından adli makamlar harekete geçti. Olayın meydana geliş şekli ve ihmal olup olmadığına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
