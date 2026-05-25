Tekirdağ şehidinin cezanesinde fenalaşmıştı: Hastaneden acı haber geldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesi gereken Orhan Altan'ın şehit ettiği iki polis memurundan Erkan Tütüncüler'in cenazesine katılan Ahmet Kartal, fenalaşarak yere yığılmıştı.

ŞEHİT CENAZESİNDE YAPTIĞI DUYGU YÜKLÜ KONUŞMA SONRASINDA YERE YIĞILDI

18 Mayıs'ta Çorlu'da düzenlenen cenaze töreninde, evli ve üç çocuk babası Kartal; yüksek sesle "Vatana, millete, güvenlik güçlerimize, polislerimize, jandarmamıza ve bütün vatan millet uğruna can veren şehitlerin ruhuna, aziz şehitlere selam olsun. Rabb’im bir daha böyle bir olayı güvenlik güçlerimize, polisimize, jandarmamıza göstermesin. Vatana, millete, polislere, jandarmamıza sıkılan eller kırılsın, kahrolsun. Hepimiz askeriz, hepimiz polisiz, hepimiz jandarmayız." dedikten sonra yere yığılması üzerine apar topar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da şehit olan Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. (18 Mayıs 2026)

ÜÇ ÇOCUK BABASI ADAM KURTARILAMADI

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ahmet Kartal, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesinde bugün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Kartal, Çorlu'da toprağa verildi. (DHA)