Polis memurları şehit olmuştu! Saldırgan tutuklandı

Tekirdağ'da polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, 17 Mayıs günü öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı civarındaki bir iş merkezine giderek Orhan Altan’ın bulunduğu adrese ulaştı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ve hakkında tedavi kararı bulunduğu belirtilen Altan burada polis ekiplerine bıçaklı ve silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Tütüncüler ve Koç şehit oldu.

Olayın ardından kaçamayan Altan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şehit polis memurları için Çorlu ve Van’da törenler düzenlenerek cenazeleri toprağa verildi.

SIKI ÖNLEM ALINDI

Gözaltı sonrası sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Altan’ın tedavisi tamamlandıktan sonra, sıkı güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi’ne çıkarıldığı öğrenildi. Zırhlı araçla adliyeye getirilen şüphelinin çevresinde özel harekât polisleri ve jandarma birlikleri görev aldı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Orhan Altan, tutuklanarak Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. (DHA)