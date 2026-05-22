Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Polis memurları şehit olmuştu! Saldırgan tutuklandı

Polis memurları şehit olmuştu! Saldırgan tutuklandı

Tekirdağ'da polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'u şehit eden Orhan Altan tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Polis memurları şehit olmuştu! Saldırgan tutuklandı

Tekirdağ'da polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, 17 Mayıs günü öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı civarındaki bir iş merkezine giderek Orhan Altan’ın bulunduğu adrese ulaştı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ve hakkında tedavi kararı bulunduğu belirtilen Altan burada polis ekiplerine bıçaklı ve silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Tütüncüler ve Koç şehit oldu.

Polis memurları şehit olmuştu! Saldırgan tutuklandı - Resim : 1

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Olayın ardından kaçamayan Altan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şehit polis memurları için Çorlu ve Van’da törenler düzenlenerek cenazeleri toprağa verildi.

Çorlu'da şehit 2 polis memuru için konvoyÇorlu'da şehit 2 polis memuru için konvoy

SIKI ÖNLEM ALINDI

Gözaltı sonrası sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Altan’ın tedavisi tamamlandıktan sonra, sıkı güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi’ne çıkarıldığı öğrenildi. Zırhlı araçla adliyeye getirilen şüphelinin çevresinde özel harekât polisleri ve jandarma birlikleri görev aldı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Orhan Altan, tutuklanarak Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Polis Şehit Tekirdağ
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro