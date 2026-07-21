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Halk TV Türkiye Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Diyarbakır Bismil'de tarlada çapa yaparken beyin kanaması geçiren 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Rojda Akın, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

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Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Diyarbakır Bismil'de tarlada çapa yaparken beyin kanaması geçiren 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Rojda Akın, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 14 Temmuz'da Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çapa yaptığı sırada fenalaşan 35 yaşındaki Rojda Akın için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akın'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Durumu üzerine Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rojda Akın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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BİSMİL'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Akın, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Akın'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Rojda Akın, Bismil'de gözyaşları içerisinde defnedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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