Tadı çıkarılacak son hafta sonu! Balkanlardan gelip kalıcı olacak soğuk havanın tarihi belli oldu

Yazın son sıcak günleri yaşanıyor. Hafta sonu yurdun birçok bölgesinde sıcak ve yağışsız havanın etkili olacağı belirtilirken, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava için 23 Eylül Çarşamba günü işaret edildi. Sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından sonbahar havası kendini göstermeye hazırlanıyor.

SON 6 GÜN! SOĞUK HAVA 23 EYLÜL'DE GELİYOR

Sıcak havaların tadını çıkarmak isteyenler için son hafta sonu fırsatı geldi. Hava Forum'un değerlendirmesine göre hafta sonu İzmir'de sıcaklık 32, Antalya'da 33, Adana'da 31, Edirne'de 30 dereceye kadar çıkacak. Bursa ve İstanbul'da 27, Sakarya ve Kocaeli'de 28 derece bekleniyor. Yağış öngörülmüyor.

Ancak yaz havası uzun sürmeyecek. Tam da sonbahar ekinoksuna denk gelen 23 Eylül Çarşamba günü Balkanlar'dan soğuk hava dalgasının Türkiye'ye geleceğini belirtildi.

Böylece çok sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın etkisiyle sonbahar havasının daha belirgin hale gelmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN GÜNÜN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ile Mardin çevrelerinde de yerel yağış öngörülüyor. Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Meteoroloji, batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu bölgelerde rüzgarın hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda da tedbirli olunması gerekiyor.