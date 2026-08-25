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Halk TV Türkiye Süleymancılar soruşturmasında yeni gelişme: 37 klasör dolusu belge bulundu

Süleymancılar soruşturmasında yeni gelişme: 37 klasör dolusu belge bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya’da gerçekleştirilen aramada 37 klasör belge ele geçirildi. Belgeler arasında hesap hareketleri, “bağış” listeleri, banka ve finans evrakları ile toplantı tutanakları bulunuyor.

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Süleymancılar soruşturmasında yeni gelişme: 37 klasör dolusu belge bulundu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Süleymancılar cemaati içindeki “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” olarak nitelendirilen yapıya yönelik soruşturmada yeni belgeler ele geçirildi. Operasyonda, yapının para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarına ilişkin 37 klasör bulundu.

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ANTALYA’DA ARAMA YAPILDI

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde Ramazan B.’nin ikameti ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Aramada 37 ayrı klasör içerisinde çeşitli mali ve idari belgelere ulaşıldı.

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BELGELER İNCELEMEYE ALINDI

Ele geçirilen klasörlerde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, “bağış” adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanaklarının bulunduğu belirtildi.

Söz konusu belgeler, soruşturma kapsamında yapının para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındı.

BELGELERİ EVE GETİREN KİŞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı çalışmada, belgeleri söz konusu adrese getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği çalışanı Mehmet A. olduğu tespit edildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Süleymancılar Antalya Operasyon Soruşturma
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