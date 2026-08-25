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Halk TV Türkiye Son dakika | Alihan Kuriş'in gözaltına alınma anları! 12 gün sonra servis edildi

Son dakika | Alihan Kuriş'in gözaltına alınma anları! 12 gün sonra servis edildi

Son dakika... Süleymancılara yapılan operasyonda evinin gizli bölmesinde yakalandığı ifade edilen Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar, operasyondan 12 gün sonra servis edildi.

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Süleymancılara yönelik soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Operasyondan 12 gün sonra servis edilen fotoğrafta Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlar yayımlandı.

Son dakika | Alihan Kuriş'in gözaltına alınma anları! 12 gün sonra servis edildi - Resim : 1

MÜŞTEMİLATTA GÖZALTINA ALINMIŞ

Kuriş'in Üsküdar'daki evinde müştemilatta gizli bölmede yakalandığı ifade edilirken Süleymancıların 'gözaltına alınmadı, teslim oldu' iddialarının da bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gerçekliğinin kalmadığı savunuldu.

Son dakika | Alihan Kuriş'in gözaltına alınma anları! 12 gün sonra servis edildi - Resim : 2

EVİNİN ARKASINDAN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

İktidar medyasında yer alan habere göre gece 02.00 sularında yapılan operasyonu gören Alihan Kuriş, evinin arka bahçesinde hazır bulunan araç ile kaçmaya çalıştı.

BUGÜN 3. DALGA OPERASYON YAPILDI

Gözaltı anlarının ortaya çıktığı gün Süleymancılara yönelik 3. dalga operasyon yapıldı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına da karar verildi.

Son Dakika | Süleymancıların şirketlerine kayyum atandı! 3. dalga operasyonda 54 gözaltıSon Dakika | Süleymancıların şirketlerine kayyum atandı! 3. dalga operasyonda 54 gözaltı
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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