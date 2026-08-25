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Halk TV Siyaset Son Dakika | Süleymancıların şirketlerine kayyum atandı! 3. dalga operasyonda 54 gözaltı

Son Dakika | Süleymancıların şirketlerine kayyum atandı! 3. dalga operasyonda 54 gözaltı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Süleymancılar yapılanmasına yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ile 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verildi.

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Son Dakika | Süleymancıların şirketlerine kayyum atandı! 3. dalga operasyonda 54 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon başlattı.

Başsavcılığın “Alihan Kuriş suç örgütü” olarak nitelendirdiği yapılanmaya yönelik operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÜÇÜNCÜ OPERASYON OLDU

Soruşturma kapsamında daha önce 13 ve 21 Ağustos’ta iki ayrı operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonlarda elde edilen yeni delillerin incelenmesinin ardından soruşturma genişletildi.

Başsavcılık, üçüncü dalga operasyonla birlikte yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına da karar verdi.

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2. operasyonda, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, Bodrum'da yakalanmıştı. Hilmi Tuna Kuriş'in yurtdışına kaçmaya çalıştığı söylenmişti. Hilmi Tuna Kuriş, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçta yakalanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Süleymancılar Operasyon
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