Son dakika | NATO zirvesi öncesi evlere baskın! Çok sayıda gözaltı yapıldı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde sabah saatlerinde çok sayıda adrese polis baskını düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ EVLERE BASKIN!

Edinilen bilgilere göre, Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından polis ekipleri sabah erken saatlerde birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerle bağlantılı oldukları belirtilen kişiler gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI YAPILDI

Gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 209 kişi olduğu öğrenildi. Operasyonların gerekçesine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, gözaltına alınan kişiler hakkında 24 saat süreyle avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı bildirildi.

BAŞSAVCILIK GÖZALTILARI BÖYLE AÇIKLADI

Başsavcılıktan Ankara'daki baskınlar ve gözaltılara ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada terör örgütü bağlantılı 241 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 209'unun gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"DAEŞ Terör Örgütüne bağlı 30, DSİH Terör Örgütüne bağlı 23, TKP/ML Terör Örgütüne bağlı 22, TKİP Terör Örgütüne bağlı 20, MLKP Terör Örgütüne bağlı 16, DKP/BÖG Örgütüne bağlı olan 16, DHKP/C Terör Örgütüne bağlı 12, THKP/C Terör Örgütüne bağlı 9 şüpheli olmak üzere toplamda 148 şüpheli,

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ise TPK/ML Terör Örgütüne bağlı 44, DAEŞ Terör Örgütüne bağlı 26, DHKP-C ve MLKP 23, olmak üzere toplamda 93 şüpheli olmak üzere, toplamda 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bu şüphelilerden 209'unun gözaltına alındığı bildirildi."