Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Kabus sabaha karşı başladı! Antalya Kaş'ta rüzgar alevleri büyütüyor

Son Dakika | Kabus sabaha karşı başladı! Antalya Kaş'ta rüzgar alevleri büyütüyor

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi’nde sabaha karşı çıkan orman yangını rüzgârın etkisiyle büyüdü. Alevlere 9 hava aracı, 21 kara aracı ve 135 personelle müdahale ediliyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Antalya’nın Kaş ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle büyüdü. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Yangın, Kaş’a bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbarın ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son Dakika | Kabus sabaha karşı başladı! Antalya Kaş'ta rüzgar alevleri büyütüyor - Resim : 1

Avrupa'da yangın felaketi sürüyor: Kasıma kadar devam edecek!Avrupa'da yangın felaketi sürüyor: Kasıma kadar devam edecek!

EKİPLER HEMEN SEFERBER OLDU

Yangına ilk aşamada 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Çalışmalarda toplam 135 teknik personel ve orman işçisi görev alıyor.

Son Dakika | Kabus sabaha karşı başladı! Antalya Kaş'ta rüzgar alevleri büyütüyor - Resim : 3

Rüzgâr nedeniyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin aralıksız müdahalesi sürüyor. (DHA,AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Orman Yangını Yangın Antalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro