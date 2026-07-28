Son Dakika | Kabus sabaha karşı başladı! Antalya Kaş'ta rüzgar alevleri büyütüyor
Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi’nde sabaha karşı çıkan orman yangını rüzgârın etkisiyle büyüdü. Alevlere 9 hava aracı, 21 kara aracı ve 135 personelle müdahale ediliyor.
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Antalya’nın Kaş ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle büyüdü. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
Yangın, Kaş’a bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbarın ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER HEMEN SEFERBER OLDU
Yangına ilk aşamada 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Çalışmalarda toplam 135 teknik personel ve orman işçisi görev alıyor.
Rüzgâr nedeniyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin aralıksız müdahalesi sürüyor. (DHA,AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi