Son dakika | Alevler peş peşe yükseldi! Aydın ve Bolu’da yangın alarmı

Aydın’ın Çine ilçesi ile Bolu’nun Gerede ilçesinde çıkan yangınlar paniğe neden oldu. Çine’de ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Gerede’de otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekipler seferber oldu.

ÇİNE’DE ORMANLIK ALAN ALEVLERE TESLİM OLDU

Aydın’ın Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, Çine ilçesi Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ÇOK SAYIDA HAVA VE KARA ARACI MÜDAHALEDE

Yangına müdahale için bölgeye 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri ve 2 dozer gönderildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

GEREDE’DE ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI

Bolu’nun Gerede ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Gerede’ye bağlı Karapazar köyündeki bir tarlada saat 16.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki ormanlık alana sıçradı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri ile Orman İşletme Şefliği’ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Her iki bölgede de ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.(AA-DHA)