Şoförün uyuduğu dolmuş polis okulu duvarına çarptı: 7 yaralı
Adana'da sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu yolcu dolmuşu, kontrolden çıkarak polis okulunun duvarına çarptı. Kazada dolmuşta bulunan 7 yolcu yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.
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Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö. (27) yönetimindeki 01 M 0433 plakalı dolmuş, sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkarak Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı.
YARALANAN YOLCULAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü M.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞU ANLAR KAMERADA
Kaza anı dolmuşun araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücü M.Ö.'nün direksiyon başında uykuya daldığı ve kontrolden çıkan dolmuşun duvara çarptığı anlar yer aldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi