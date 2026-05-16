Sır perdesi aralanıyor! Rojin Kabaiş'in babasından '15 dakikalık görüntü silindi' iddiası

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku için yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni deliller ve gizli tanık ifadeleri gündemdeki yerini koruyor. Gülistan Doku dosyasının yeniden açılması aydınlatılamayan şüpheli kadın ölümleriyle ilgili bir umut ışığı doğurdu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı ilk hafta ortadan kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümü de aydınlatılmayı bekliyor.

Kızının ölümünün ardından adalet mücadelesine başlayan acılı baba Nizamettin Kabaiş yeni bilgilerin ortaya çıktığını aktardı.

Faili meçhul kadın cinayetlerini ve ailelerin adalet arayışını konu alan "Kırık Terazi" belgeselinin ilk gösterimi Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Gösterime, kızının intihar etmediğini savunan baba Nizamettin Kabaiş de katıldı.

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, Nizamettin Kabaiş, üniversite yönetimini ve güvenlik zafiyetlerini hedef aldı.

Kendisine bir emniyet yetkilisi tarafından bilgi verildiğini söyleyen baba Kabaiş, 15 dakikalık bir kamera görüntüsünün silindiğini aktardı.

Nizamettin Kabaiş şöyle konuştu:

"Son zamanlarda Van Valisi ile rektörün arası bozulmuş. Bunu bana bir polis müdürü söyledi. Rektör artık yalnız kalmış. O rektörde çok sıkıntı var. Üniversitenin güvenlik amiri, olay gününe ait 15 dakikalık bir kamera görüntüsünü silmiş. Kızımın başına ne geldiğini öğrenmek benim öz hakkımdır."

NE OLMUŞTU?

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te üniversite kampüsündeki kız öğrenci yurdunda annesiyle telefonda konuşurken markete gideceğini söyledi.Ertesi gün öğlen polisler aileyi arayıp kızlarının yurda dönmediğini haber verdi.

28 Eylül 2024'te Van Gölü sahilinde genç kıza ait cep telefonu, kulaklık, kek ve bir şişe su bulundu.

Rojin Kabaiş'in 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

10 Ekim 2025'te Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında toplam 2 bin 500 kişiyi kapsayacak dev bir DNA taramasının yapılacak.