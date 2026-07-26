Sıcaklar bastırdı İstanbul'un suyu eridi! "Hiç su girmezse 5 aylık suyu var"

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel durum, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilerle netlik kazandı. İlkbahar aylarında yağışlarla birlikte 11 Mayıs'ta yüzde 72,05 seviyesine kadar yükselen doluluk oranı, yaz sıcaklarının bastırması ve artan su tüketimiyle birlikte düşüşe geçti. Temmuz ayı başında yüzde 63,68 olan ortalama doluluk, son ölçümlerle yüzde 56,34 seviyesine kadar indi. Toplam 868 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip barajlardaki mevcut su miktarı 491,46 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

ELMALI ZİRVEDE, PABUÇDERE ALARM VERİYOR

İSKİ'nin açıkladığı rapora göre kente su sağlayan barajlar arasında doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 86,17 ile Elmalı Barajı oldu. Elmalı'yı yüzde 79,55 ile Ömerli ve yüzde 74,01 ile Darlık barajları takip etti. Su seviyesinin en kritik noktaya gerilediği baraj ise yüzde 26,55'lik doluluk oranıyla Pabuçdere oldu.

26 Temmuz İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranları:

Alibey Barajı yüzde 54.8

Büyükçekmece Barajı yüzde 40.32

Darlık Barajı yüzde 74.01

Elmalı Barajı yüzde 86.17

Istrancalar Barajı yüzde 29.6

Kazandere Barajı yüzde 30.89

Pabuçdere Barajı yüzde 26.55

Sazlıdere Barajı yüzde 33.26

Terkos Barajı yüzde 47.08

Ömerli Barajı yüzde 79.55

"HİÇ SU GİRMEZSE 5 AYLIK SUYU VAR"

Gelişmeleri değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, kentin günlük su tüketiminin 3,2 ile 3,8 milyon metreküp arasında değiştiğini belirterek kritik bir uyarıda bulundu. Özdemir, "Barajlara hiç su girmezse, Melen ve Yeşilçay'dan besleme yapılmazsa 154 günlük, yani yaklaşık 5 aylık suyumuz var. Yaz dönemi için hemen bir kriz görünmese de eylül, ekim ve kasım aylarında yağış olmaması durumunda su sorunu yaşanabilir. İstanbul'un barajları tam dolu olsa bile mevcut nüfusa 1 yıl yetecek kapasitesi yok" ifadelerini kullanarak su tasarrufu ve yağmur suyu hasadının önemine dikkat çekti. (AA)