Selvi'ye göre 5 vekil AKP yolunda: Erdoğan'ın amacını açıkladı

Son genel ve yerel seçimlerin ardından partiler arası vekil transferleri gündemde geniş yankı bulmuş, toplum tarafından da tepki ile karşılanmıştı. AKP'ye yakınlığı ile bilinen ABdulkadir Selvi, bu transferlerin devam edeceğini söyledi.

Selvi'nin aktardıklarına göre Erdoğan ile irtibat kuran 5 vekil ile temas kuruldu. 5 vekilin AKP'ye geçmesinin beklendiği kaydedildi. Öte yandan Selvi bu transferlerle Erdoğan'ın amacının Meclis'ten erken seçim kararı aldıracak olan 360 vekil sayısına ulaşmak olduğunu, Erdoğan'ın işini şansa bırakmayacağını söyledi.

"AK Parti’nin milletvekili sayısı 280. MHP’nin 46 milletvekilini ekleyince Cumhur İttifakı’nın sayısı 326’ya ulaşıyor.

Meclis’te erken seçim kararının alınması için 34 milletvekiline daha ihtiyaç var.

Erken seçim kararı alınmadığı taktirde Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olması için Meclis’te erken seçim kararının alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı açısından kritik olan bir konuyu şansa bırakacak bir lider değil. Kendi göbeğini kendisi kesiyor. O nedenle 360 milletvekiline ulaşmak için çaba göstereceği kesin."

"Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’la irtibat kuran 5 milletvekili ile temas kurulmuş. Yeni dönemde AK Parti’ye katılmaları sağlanabilirmiş.

Seçimlerin ucu gözüktü. Yeni dönemde AK Parti’ye geçişler hızlanabilir."

"YAVAŞ CHP'NİN ADAYI OLMAYACAK"

"Bende önemli bir kulis bilgisi var" diyen Selvi, bu bilginin Mansur Yavaş ile alakalı olduğunu, Yavaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirtti.

"Mansur Yavaş konusunda bende önemli bir kulis bilgisi var. Söz verdiğim için şimdilik yazmayacağım. Ama bu hiç yazmayacağım anlamına gelmiyor. Sadece şunu söyleyebilirim Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Şimdilik bu kadar."