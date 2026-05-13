Halk TV Türkiye Sel Samsun'u savaş alanına çevirmiş! Hava aydınlanınca felaketin boyutu ortaya çıktı

Samsun'da dün gece kuvvetli sağanak yaşandı. Sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Korkunç bilanço gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından dün gece pek çok kenti sağanak etkisi altına aldı. Samsun'da etkili olan sağanak kenti adeta savaş alanına çevirdi.

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bilanço ise gün ağardığında ortaya çıktı.

Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri görüldü.

Sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, otomobillerin devrildiği görüldü. Çok sayıda iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekiplerinin kentteki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kuvvetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Havza'da eğitime 1 gün ara verildi. (AA)

