Sarıyer’de kurutma makinesinden yangın çıktı; 8 kişi merdivenle kurtarıldı

Gündelik hayatın en rutin parçası, Sarıyer’de neredeyse bir faciaya kapı aralıyordu. Saat 14.30 sıralarında Maden Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede, 4 katlı binanın zemin katındaki daireden bir anda siyah dumanlar yükselmeye başladı. Bir evin yatak odasında çalışan çamaşır kurutma makinesinin henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması, tüm apartmanı saniyeler içinde zehirli bir gaz odasına dönüştürdü.

YATAK ODASINDAN YÜKSELEN ALEVLER BİNAYI SARDI

Dairede temizlik görevlisi olarak çalışan 50 yaşındaki Gülcan Y.’nin ifadesine göre yangın, yatak odasındaki kurutma makinesinden patlak verdi. Zemin kattan çıkan yoğun duman merdiven boşluğunu bir baca gibi sarınca, üst katlarda yaşayan bina sakinlerinin kaçış yolları tamamen kapandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi; ancak ekipler gelene kadar binada can pazarı yaşandı.



MAHSUR KALAN 8 KİŞİ İÇİN MERDİVENLİ TAHLİYE

Dumanın binayı tamamen esir almasıyla birlikte üst katlarda yaşayan Esengül K., Hüseyin K., Elifnaz K., Mert S., Zeynep Meva K., Gülay A., Elif Tuğba B. ve Mina Elçin B. dairelerinde mahsur kaldı. Dışarı çıkamayan ve pencerelere sığınan bina sakinleri için itfaiye ekipleri merdiven açtı.

Ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonda 8 kişi tek tek itfaiye sepetine alınarak aşağı indirildi. Tahliye edilen ve yoğun dumandan etkilenen bina sakinlerine ilk müdahale sokakta bekleyen sağlık ekiplerince yapıldı, hemen oksijen desteği bağlandı. Alevlerin itfaiye tarafından kontrol altına alınmasının ardından binada uzun süre soğutma çalışması yürütüldü. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmadı.

"BU İŞ BENİ AŞIYOR DEDİM, NEFES ALAMADIM"

Yangının ilk anlarında alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan bina sakinlerinden Ahmet Uyar, yaşadıkları çaresizliği ve ihmaller zincirini şu sözlerle anlattı:

"Herkesin başına gelebiliyor. Aşağı katta kurutma makinesi alevlendi. Apartmanda yangın ve duman vardı. Söndürmeye çalıştım ama nefes alamayınca, ‘Bu iş beni aşıyor’ dedim. Hemen 112’yi aradım. Apartmanda ‘Yangın var’ diye bağırdım. Görüyorsunuz etrafı zaten. Kurtulabilenler kurtuldu. Cana geleceğine mala gelsin. Herkesin başına gelebilir. İnsanlar başlarına gelmeden hayal edemiyor. Orman yangınları bütün dünyayı etkiliyor. Gerçekten bilinçli olmak lazım ve itfaiyeye güvenin arkadaşlar. Apartmanda 6 daire var galiba, 7 daire var. Biz ve alt kattakiler hemen çıktık. Üst kattakiler de itfaiye tarafından kurtarıldı." (DHA)