Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Samsun'da sokağa insansız hava aracı düştü

Samsun'da sokağa insansız hava aracı düştü

Son dakika haberi... Samsun'da insansız hava aracı, sokak ortasına düştü. Ekipler inceleme başlattı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Samsun'un İlkadım ilçesinde insansız hava aracı, sokak ortasına düştü. Parçalanan aracın kimin tarafından ve ne amaçla uçurulduğu araştırıldığı belirtildi.

Sakarya'da deniz kıyısında İHA parçaları bulunduSakarya'da deniz kıyısında İHA parçaları bulundu

Olay, saat 06.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Sokaktan gelen ses sonrası bölgede yaşayanlar, durumu hemen 112'ye bildirdi.

NE AMAÇLA UÇURULDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağa 1 metre uzunluğunda kanat ve kuyruk uzunluğu olan insansız hava aracının düştüğünü belirledi. Aracın düşmesi nedeniyle 2 binanın çatı katı ve camlarında hasar oluştu. İnsansız hava aracının kimin ne amaçla uçurduğunun araştırıldığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsun Türkiye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro