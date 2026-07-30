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Halk TV Türkiye Pazar yerinin çatısı çöktü: 51 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Pazar yerinin çatısı çöktü: 51 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Kırıkkale'de bir pazar yerinin çatısında boyanacak alanları kontrol eden 51 yaşındaki işçi, bastığı zeminin çökmesiyle metrelerce yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

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Pazar yerinin çatısı çöktü: 51 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Yenimahalle 191. Sokak'ta bulunan kapalı pazar yerinde akşam saatlerinde iş kazası meydana geldi. Boya işçisi 51 yaşındaki R.C., müteahhit M.P. ile birlikte pazar yerinde yapılacak boya işlemleri için alana geldi.

PAZAR YERİ ÇATISINDA KONTROL

R.C., boyanacak bölümleri görmek ve çalışma planlaması yapmak üzere pazar yerinin çatısına çıktı. Ancak bastığı zemin dayanıklı olmadığı için birdenbire kırıldı. Dengesini kaybeden işçi, bulunduğu yükseklikten beton zemine düştü.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.C., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğini ve iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığını araştırıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kırıkkale İşçi Yaralı
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