Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından toplantı maratonuna başladı. CHP'li büyükşehir belediye başkanları, milletvekilleri ve parti meclisi ile toplantıların tamamlanmasının ardından en son Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

CHP'ye yönelik “mutlak butlan” kararının ardından, Genel Başkan Özgür Özel parti içinde peş peşe kritik temaslara başladı. Bugün gün boyu sürecek olan yoğun görüşme trafiğinde, kurultay iptali süreci ve partinin yol haritası tüm boyutlarıyla ele alınacak.

TOPLANTÜ MARATONU BAŞLADI

Özgür Özel’in kurultay iptal kararının ardından başlattığı değerlendirme sürecinde bugün ilk durak Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Dün CHP Genel Merkezi’nde yapılan ilk görüşmeye katılamayan büyükşehir belediye başkanlarının da katılımıyla bugün saat 10.15 itibarıyla bir araya geldi.

Özgür Özel en son Kılıçdaroğlu ile görüşecek: Toplantı maratonu başladı - Resim : 2Toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile İstanbul, Antalya ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan vekillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda başkan katıldı.

Mevcut siyasi ve hukuki tablonun değerlendirildiği bu zirvenin ardından belediye başkanlarının ortak bir deklarasyon yayımlaması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL EN SON KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Özel, belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından mesaisine CHP Genel Merkezi’nde devam edecek. Saat 14.00’te partinin en üst karar organı olan Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelecek olan Özel, kurultay sürecindeki hukuki gelişmeleri kurmaylarıyla masaya yatıracak.

Habertürk'te yer alan habere göre; gün içerisindeki tüm bu kritik değerlendirme toplantılarının, milletvekilleri ve PM üyeleriyle yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’na geri dönüş yapacağı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu ile yapılacak bu görüşmede, telefon trafiğinde gündeme gelen "kurultay" başlığının nihai olarak ele alınması öngörülüyor

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
