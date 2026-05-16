Öğrenci affından kimlerin faydalanamayacağı belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ve üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere eğitim hayatına geri dönme imkânı tanıyan kapsamlı "öğrenci affı" düzenlemesinde sona gelindi.

Meclis gündemine taşınacak olan 27 maddelik kanun teklifi taslağı, hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerini kapsarken; affın sınırları ve kapsama girmeyecek suçlar net bir şekilde çizildi.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLERİN FAYDALANAMAYACAĞI BELLİ OLDU

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, yeni yasa taslağına göre, belirli suçlardan hüküm giymiş olanlar eğitim hakkından yeniden yararlanamayacak.

Terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan mahkûmiyeti bulunanlar af kapsamı dışında bırakıldı.

Ayrıca, sahte belge düzenleyerek üniversiteye kayıt yaptırdığı tespit edilenler ile terör örgütleri veya milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla bağlantısı nedeniyle ilişiği kesilenlerin de okula dönüş yolu kapalı kalacak.

27 MADDELİK KANUN TASLAĞI MECLİS YOLUNA GİRDİ

Taslak metin, af hükümlerinin yanı sıra üniversitelerdeki disiplin yönetmeliğine dair yeni yaptırımları da içeriyor.

Buna göre; terör propagandası yapmak, örgüt adına faaliyet yürütmek ya da kampüs içerisinde şiddet ve nefret içerikli afiş, pankart ve bildiri dağıtmak gibi fiilleri işleyenlere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesi planlanıyor.

Düzenleme ile 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve daha önceki öğrenci aflarından yararlanamayanlara yeniden başvuru hakkı tanınıyor.

Şartları sağlayan öğrenciler, puanlarının yeterli olması durumunda aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecek. Ayrıca aftan faydalanarak kayıt yaptıran öğrencilere; Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş yapabilme imkânı da sağlanacak.