Narkotik köpekler zehir tacirlerine geçit vermedi! Kargo paketleri uyuşturucuyla dolu çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir kargo aktarma merkezinde gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında narkotik köpeklerinin üç ayrı kargo paketine tepki vermesi üzerine Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir soruşturma başlatıldı.

300 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU SEVKİYATINA SUÇÜSTÜ

Cumhuriyet savcısı nezaretinde açılan şüpheli paketlerin içerisinden 210 kalıp halinde gizlenmiş, tam 109 kilo 300 gram ağırlığında eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde çıktı. Yaklaşık piyasa değerinin 300 milyon lira olduğu belirlenen dolu paketler, güvenlik güçleri tarafından takibe alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucunda, İstanbul'da kargoları teslim almaya gelen Abdurrahman Silinsin suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜM BAĞLANTILAR İNCELENİYOR

Soruşturmayı derinleştiren adli makamlar, yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.B. isimli bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Şüphelinin kullandığı araca da yakalama şerhi konulurken, suçun gönderici ayağının aydınlatılması için Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçildi. Kargonun gönderilme süreci, mali hareketler, iletişim ağı ve şebekenin diğer bağlantılarını deşifre etmek amacıyla başlatılan incelemeler ve parmak izi çalışmaları da devam ettiği belirtildi. (DHA)