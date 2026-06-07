Meteorolojiden 'yaz geldi' dedirten pazar raporu

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde yaz havası etkisini sürdürürken özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek.

BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

Yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar kuzeyden esecek

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve az çok bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az çok bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az çok bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu