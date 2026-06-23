Madra Dağı'nda 66 bin 410 ağaç kesilecek!! Bakanlıktan yap-işlet-devretçi holdinge onay

Çanakkale (Lapseki) ve Balıkesir (İvrindi) bölgelerinde aktif altın ve gümüş madenleri işleten Nurol Holding iştiraki TÜMAD Madencilik, Balıkesir’deki tesisini büyütmek için bakanlıktan resmi izni aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, firmanın Balıkesir’in İvrindi ilçesi sınırlarında yer alan ve Kuzey Ege Havzası ile Susurluk Havzası’nı birbirinden ayıran havza sınırındaki Madra Dağı’nda bulunan projesi için “ÇED Olumlu” kararı verdi.

Onaylanan proje dosyası; “İvrindi Altın ve Gümüş Maden Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi (Yığın Liç, ADR, Kırma Eleme Tesisi) Kapasite Artışı, Mevcut Mobil Kırıcı” adını taşıyor. Bakanlık kararıyla birlikte, firmanın 2016 yılından bu yana işlettiği madenin 835,53 hektar olan ÇED alanına 452,44 hektar daha ekleniyor ve toplam saha bin 287,97 hektara çıkarılıyor.

LİÇ KAPASİTESİ 155 MİLYON TONA YÜKSELTİLİYOR

Şirket, kapasite artışıyla birlikte mevcut yıllık en fazla 7,76 milyon ton olan cevher üretimini iki katına çıkararak yıllık 15,5 milyon tona ulaştırmayı hedefliyor. Proje dosyasına göre, maden ömrü boyunca sahadan çıkarılacak toplam cevher miktarı 75,3 milyon tondan 115,3 milyon tona yükselecek. Projede ayrıca, mevcut 75,3 milyon ton kapasiteli yığın liç tesisinin kapasitesinin de 155,3 milyon tona çıkarılması planlanıyor. Hesaplamalar, toplam cevher üretiminde yaklaşık 40 milyon tonluk ek bir artış öngörüyor.

BARAJIN SU TOPLAMA HAVZASINA MADEN İZNİ

1/100.000 ölçekli Balıkesir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nda “orman ve tarım arazileri” statüsünde yer alan genişleme sahası, su kaynaklarına komşu konumda bulunuyor. ÇED raporundaki verilere göre proje; sulama amaçlı kullanılan Ardıçtepe Barajı’na 15,1 kilometre mesafede yer alıyor. Saha aynı zamanda, ön inceleme-master plan aşamasında olan Küçükılıca Barajı'nın doğrudan yağış suyu çekme alanında bulunuyor.

Maliyeti 4,5 milyar lira olarak belirlenen projenin resmi raporunda, kesilecek ağaçlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“ÇED Raporuna konu olan kapasite artışı kapsamında Tablo-13 amenajman planına göre 66 bin 410 adet ağaç yer almakta olup 166 bin adet ağaç dikilmesi planlanmaktadır. Söz konusu ağaç dikimi Orman Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 1.287,95 ha’lık ÇED alanı belirlenmiştir. İşbu rapora konu olan kapasite artışı alan 452,44 ha ve tamamı orman sayılan alandır.”

ALAMOS GOLD'UN PROJELERİNİ DE SATIN ALMIŞTI

TÜMAD Madencilik, geçtiğimiz yıllarda Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı bölgesindeki altın madeni projesiyle geniş çaplı ağaç katliamı ve siyanür kullanımı iddialarıyla gündeme gelen Kanadalı Alamos Gold firmasının Türkiye’deki iştirakini satın almıştı. Firma bu hamlemeyle bölgedeki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projelerini bünyesine katarak faaliyet alanını genişletmişti.

Şirketin bağlı olduğu Nurol Holding ise İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü gibi devasa yap-işlet-devret projelerinin yüklenicisi olarak iktidar bağlantıları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. (ANKA)