Liseli gençler kolları sıvadı: Eşi 'fakirlik belgesi' alan AKP'li vekil için 'yardım kampanyası'

CHP Aksaray Gençlik Kolları üyelerinden oluşan "Halkçı Liseliler", dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi.

Liseli gençler, yurttaş geçim sıkıntısıyla boğuşurken eşi adına "fakirlik belgesi" aldığı ortaya çıkan AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'u, sembolik para toplama eylemiyle protesto etti.

"MÜCADELEMİZ, 28 BİN TL ALARAK EV GEÇİNDİRMEYE ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN"

CHP Aksaray Gençlik Kolları, sosyal medya X platformundan, "Az çok demeyelim boş geçmeyelim. Milletvekilimize yardım!" notuyla paylaştıkları eylemlerini, "Mücadelemiz sadece 272.000 TL milletvekili maaşı aldığı halde fakirlik belgesine muhtaç olanlar için değil 28.000 TL asgari ücret alarak ev geçindirmeye çalışan vatandaşlarımız içindir." ifadeleriyle açıkladı.

Videoda bir gencin kutuya para attığı sırada, "Hüseyin Bey seni ne kadar düşündüğümüzü görüyorsun" dediği duyuldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un, eşine mahkeme harcı ödememesi için muhtarlıktan "fakirlik belgesi" aldırdığını öne sürdü.

Olayın davalı avukatı tarafından fark edildiğini söyleyen Akdoğan, mahkemenin konuyu iletmesi üzerine Aksaray başsavcılığının hem belgeyi veren muhtara, hem de belgeyi alan AKP’li vekilin eşine soruşturma başlattığını açıkladı.

ÖZÜR DİLEDİ

Altınsoy, skandalın ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, fakirlik belgesi iddiasını yalanlamadan, şunları söylemişti:

"Kamuoyunda bahsi geçen dava eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır. Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır. Müşterek dava olması hasebiyle dört kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı sekizinci ayda açılmıştır. Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı verilen süre içerisinde (2026 dokuzuncu ay) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir. Siyasi sebeple de olsa da kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum."

"KABUL EDEREK ÖZÜR DİLEDİ"

Hüseyin Altınsoy, açıklamasını, CHP'lileri, konuyu istismar etmekle suçlayarak bitirirken, CHP'li Akdoğan, Altınsoy'un açıklamasını "Eşi için usulsüz fakirlik belgesi alındığını kabul etti ve özür diledi" şeklinde yorumladı.

Akdoğan, Altınsoy'a, "Eşiniz dahil, dört kız kardeş bu davayı açıyor. Hepsi mi yoksul? Biri milletvekili eşi. Diğer üçü de mi yoksul? Haydi, onlar yoksul diyelim. 'Kardeşlerim yoksul, madem öyle bu harcı ödeyeyim' demiyorsunuz da 'Biz de bizim hanıma bir belge uyduralım' diyorsunuz. Akıl alır iş mi?" şeklinde soru yöneltti.