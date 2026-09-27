Kuaförde makyaj ve bakım yaptırdı tek kuruş ödemeden kaçtı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, kuaföre gelen bir kadın profesyonel makyaj yaptırmak istediğini söyledi. Makyaj öncesinde kaş ve yüz işlemleri de yaptıran kadın, en iyi ürünlerin kullanılmasını istediğini belirterek, işlemlerin ücretini ödeyeceğini söyledi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından kadın, eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek kuaförden çıktı. Geri dönmeyen kadının 3 bin 500 liralık işlemlerin ücretini ödemediği öne sürüldü.

İŞLEMLERİ YAPTIRDI, DÜKKANDAN ÇIKTI

Kadının kuaförde sıra beklediği ardından sokaktan uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadının kuaförde sıra beklediği dakikaların yanı sıra, işlemleri yaptırdıktan sonra kapüşonunu kapatarak iş yerinden çıktığı anlar da yer alıyor.

"EŞİNDEN TÜRBANINI ALIP GELECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Kuaför sahibi İlve Kabiloğlu, "Akşam saat 18.00 - 19.00 civarında buraya gelerek profesyonel makyaj yaptırmak istediğini söyledi. Biz de işleme aldık. Ondan önce de kaşını ve yüzünü aldık. İşlem sırasında, 'Siz her şeyin en iyisini, en güzelini yapın. Parası neyse vereceğim' dedi. İşlemini bitirdik. Eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek kapıdan çıktı ama bir daha gelmedi" dedi.

"BENİM 40 DAKİKAMI ABLAMIN 1,5 SAATİNİ ALDI"

Kabiloğlu, "3 bin 500 liralık işlem yaptırdı. Benim 40 dakikamı, ablamın da 1,5 saatini aldı. Sinirliyim, ne yapacağımı şaşırdım. İsmetpaşa’ya geldiğimizden beri başımıza gelen ikinci olay bu. 3 yıldır buradayız. Daha önce Sultançiftliği Mahallesi'nde böyle bir şey yaşamamıştık" diye konuştu. (DHA)