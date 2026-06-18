Konya’da kaçak kazı faciası: Kuyuda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Meram ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen Hilmi Konukcu (36) ile Ali Çelikbaş (50), girdikleri kuyuda yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’nde meydana geldi. Dağlık alanda bulunan bir kuyuda iki kişinin cansız halde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak kuyuda çalışma başlattı. Yapılan ortak çalışma sonucunda kuyudaki iki kişinin Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş olduğu belirlendi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan cenazeler, otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Konukcu ve Çelikbaş hakkında daha önce Selçuklu ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.