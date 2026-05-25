Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mavi bayrak sahibi olan plajları açıkladı.

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda karar alındı.

Tamı tamına 9 plaj, çevre standartları, su kalitesi, güvenlik ve hizmet altyapısı gibi kriterlerin hepsinden başarıyla geçerek "mavi bayrak" ünvanını korumaya devam etti.

Yaz sezonu boyunca bölgenin en çok tercih edilen sahilleri, bu ödülle bir kez daha kalitesini ispat etmiş oldu.

HANGİ PLAJLAR ÜNVAN ALDI

Karamürsel'de Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Kandıra'da Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Kovanağzı, Seyrek ve Miço plajları, bu yaz sezonunda da insanlara güvenli, temiz ve sağlıklı yüzme alanları sunmaya devam edecek. (AA)