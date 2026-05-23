Kılıçdaroğlu kararı sonrası Erbakan'dan anket çıkışı! "Erdoğan'ın Seçilme İhtimali Kalmadı"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidar cephesinin oy oranlarındaki güncel tabloyu paylaştı. Erbakan, AKP ile MHP'nin toplam oyunun yüzde 32 civarına indiğini ve bu matematiksel gerçeklikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Anket verilerini detaylandıran Erbakan, "AKP'nin oyları yüzde 27-28. MHP'nin oyları ise 5-7 civarında geziyor" bilgisini kamuoyuna duyurdu.

"DEM'İN DE İTTİFAKA DESTEK OLMASI ŞEKLİNDE BİR PLANLAMA VAR "

İktidarın 50 artı 1 hedefine ulaşmak için yeni stratejiler geliştirdiğini belirten YRP Lideri, mevcut süreçte atılan adımların arka planına dikkat çekti. Erbakan, "50 artı 1'e ulaşabilmek için çözüm süreciyle beraber DEM'in de ittifaka destek olması şeklinde bir planlama var ama o da yetmiyor" dedi. İktidarın sandıktaki erimeye karşı 'kontrollü seçim' hazırlığı yaptığı uyarısında bulunan Erbakan, güçlü rakiplerin seçim öncesi devre dışı bırakılmak istendiğini belirtti.

"DEMOKRASİLERDE ÇÖZÜM MERCİİ MAHKEME DEĞİLDİR"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında mahkeme tarafından verilen 'mutlak butlan' kararına değinen Erbakan, bu adımın doğrudan iktidarın siyasi mühendislik çalışmasının bir parçası olduğunu savundu. Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim kazanma ihtimali olanları tasfiye ediyorlar. 'Defalarca yendiğimiz ve kazanma ihtimali olmayan Kılıçdaroğlu'nu karşımızda görelim' diyerek siyasi mühendislik yapıyorlar. Bunun sebebi oylarındaki erimedir."

Mahkemenin Kılıçdaroğlu kararına tepki gösteren Erbakan, "Demokrasilerde çözüm mercii mahkeme değildir" dedi.

MANSUR YAVAŞ'A ŞARTLI DESTEK

Muhalefetin olası Cumhurbaşkanı adayları üzerine de değerlendirmelerde bulunan Fatih Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili tutumlarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup ikinci tura kaldığı takdirde Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini tekrarlayan Erbakan, bu desteğin şartını da ortaya koydu. Erbakan, Yavaş'ın adaylığına ilişkin, "Ama CHP'den aday olursa destek vermemiz mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.