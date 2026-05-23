Özellikle son genel seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nu terör örgütleri ile iltisaklı tutan AKP iktidarı yanlıları, mutlak butlan kararı ile eski CHP liderini yere göğe sığdıramaz hâle getirdi.

Dün terörist diye hedef alan yandaşlar, bugün Kılıçdaroğlu propagandası yapıyorlar
Dün hedef aldılar, bugün Kılıçdaroğlu propagandası yapıyorlar. Özellikle son genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu terör örgütleriyle ilişkilendiren AKP iktidarı yanlıları, tartışmalı mutlak butlan” kararıyla birlikte eski CHP liderini yeniden siyaset sahnesinin merkezine taşıma çabasına girdi. Dün Kılıçdaroğlu’nu PKK ve FETÖ üzerinden hedef alan çevreler, bugün aynı ismi tartışmalı mutlak butlan kararı ile CHP’nin başına dönüş formülü gibi sunmaya başladı.

AKP iktidarı yanlıları yıllar boyunca Kılıçdaroğlu’nu terör örgütleriyle yan yana göstermeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu’nun ailesinden siyasi geçmişine kadar pek çok başlıkta ağır ve çirkin ifadeler kullanıldı.

2023 seçimleri sırasında bu kampanya daha da sertleşti. Kılıçdaroğlu, iktidar medyasında ve iktidar çevrelerinin açıklamalarında sık sık PKK ve FETÖ üzerinden hedef alındı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitinglerinde gösterdiği montaj video da bu dönemin en çok tartışılan örneklerinden biri oldu.

Ancak CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde birinci parti konumuna yükselmesinin ardından aynı çevrelerin dili değişti.

Özgür Özel yönetimindeki CHP’nin iktidar üzerinde kurduğu siyasi baskı büyürken, Kılıçdaroğlu bu kez iktidar yanlısı çevreler tarafından farklı bir anlamla gündeme getirilmeye başlandı.

Dün AKP medyası tarafından “terör örgütlerinin umudu” diye hedef gösterilen Kılıçdaroğlu, bugün tartışmalı yargı kararı üzerinden CHP’nin başına dönmesi gereken aktör gibi sunuluyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38’inci Olağan Kurultayı için verdiği “mutlak butlan” kararı, bu tartışmayı daha da büyüttü.

Kararla birlikte Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin ise karar kesinleşinceye kadar göreve iadesine hükmedildi.

Bu karar, yalnızca CHP içindeki bir hukuk tartışması olarak değil, ana muhalefet partisinin iradesine dönük siyasi bir müdahale olarak da değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu seçim döneminde Erdoğan’ın karşısındaki adayken “tehdit” olarak gösterildi.

CHP, Özgür Özel döneminde seçimlerden birinci parti çıkıp iktidar açısından daha güçlü bir rakibe dönüşünce, aynı Kılıçdaroğlu bu kez “CHP’ye dönüş” senaryosunun merkezine yerleştirildi.

