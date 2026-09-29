Kıbrıslı iş insanı Erhan Kanioğlu ‘kara para aklama’ suçlaması ile tutuklandı!

Erhan Kanioğlu (60) ve beraberindeki 5 isim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen 3 Eylül günü tutuklandı. Soruşturma dosyasına göre, Kanioğlu 30 Ağustos 2026 günü Barselona’dan İstanbul’a geldi.

HESAPLARDA 2021 SONRASI HAREKET

Hakkında gözaltı kararı bulunan Erhan Kanioğlu’nun emniyet sorgusunda MASAK tarafında hazırlanan rapora dayalı bir dizi soru yöneltildi. Emniyet sorgusunda 2021 yılına kadar hesaplarında kayda değer bir hareket olmamasına karşın, anılan tarihten sonraki hareketliliğin şüpheli olduğu kaydedildi. Kanioğlu ise, çok sayıda şirketinin olduğunu kapattığı banka hesabına ise bakılmadığını savundu.

"HALİL FALYALI İLE YASA DIŞI BAHİS İŞİ YAPTI"

Kanioğlu’na yöneltilen sorular arasında, adı okunan çok sayıda kişiyi tanıyıp tanımadığı konusu da yer aldı. Kanioğlu ile adı okunan kişilerden bir tek Hacı Mehmet Dok’u tanıdığını söyledi. Dok’u 30 yıldır tanıdığını kaydeden Kanioğlu, bu kişinin daha önce, babasına ait otelde çalıştığını kasada para çaldığı için kovulduğunu söyledi. Kanioğlu, Dok’un 2013’ten sonra ise öldürülen Halil Falyalı ile iş yaptığını savundu. Dok için “Yasa dışı bahis işinin göbeğindedir” diyen Kanioğlu ifadesinin devamında “Halil Falyalı öldürüldükten sonra, bu kişinin Dubai’de yaşayan eşi (Özge Falyalı) ile görüşmeye gittiğini biliyorum” dedi.

Erkan Kanioğlu ile eski eşi Meral Kaplan.

UYUŞTURUCU BARONUNDAN DA PARA GELDİ

Hesaplarında 294 milyon liralık para giriş-çıkışı olan Erhan Kanioğlu’na, uyuşturucu baronu olduğu belirlenen Rojdi Tekin de soruldu. Rojdi Tekin’e para gönderdiği ve bu kişinden para aldığı belirlenen Kanioğlu, söz konusu para transferlerinin Tekin’in Kıbrıs’ta satın almak istediği otel için olduğunu savundu.

"ESKİ EŞİMİN KUMPASI BU"

“Tüm iş ve işlemlerim yasal. Gayri resmi bir kazanca ihtiyacım yok” diyen Kanioğlu, ifadesinin sonunda çarpıcı bir iddiada bulundu. Kendisine kumpas kurulduğunu savunan Kanioğlu şunları kaydetti: “Husumetim olan ikinci eşim Meral Kaplan, yaklaşık 2 ay önceden bana ve kızıma ‘Baban Ankara’da tutuklanacak. Külliye’den biri ile sevgiliyim. Senden güçlü bir adam. Seni Ankara’da alacaklar para aklamadan’ şeklinde mesajlar atmıştır.” Kanioğlu, 3 Eylül günü, okulu için kızı ile Hollanda’ya gitmeyi planladıklarını ve biletlerini aldıklarını kaydetti.

2 KİŞİ İLE BİRLİKTE TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında döviz bürosu sahibi Faruk Avcı, Sedat Azizoğlu ile Erhan Kanioğlu geçen 3 Eylül günü Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklandı.