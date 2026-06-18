İzmir Barosu eski Başkanı Özkan Yücel hayatını kaybetti

İZBETON A.Ş.'ye ilişkin soruşturma kapsamında görülen davalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Tunç Soyer'in avukatlarından biri olan İzmir Barosu Başkanı önceki dönem başkanı Özkan Yücel hayatını kaybetti.

İzmir Barosu eski Başkanı Özkan Yücel yaşamını yitirdi. Acı haberi İzmir Barosu sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği ölüm ilanı paylaşımıyla duyurdu. Yücel'in evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Paylaşımda; ''Önceki dönem Baro Başkanımız, yoldaşımız Av. Özkan Yücel’i bugün kaybettik. Acımızı tarif edemiyoruz. Ailesinin, sevenlerinin, tüm meslektaşlarımızın başı sağ olsun.'' ifadelerine yer verilirken, cenaze programı daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Ölüm ilanına İzmir Barosu'nun resmi web sitesinde de yer verildi.

Yücel, İZBETON A.Ş.'ye ilişkin soruşturma kapsamında görülen davalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in avukatlığını üstlenmişti.

Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yücel, baro başkanlığına seçilmeden önce 2010 ile 2014 yılları arasında İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak İzmir’de çeşitli çalışmalara imza attı.( ANKA)