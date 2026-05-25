İsrail saldırısında yaralanmışlardı: Sumud Filosu aktivistlerinden 9'u daha taburcu oldu
İsrail ordusunun uluslararası sularda müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu’nda yaralanarak İstanbul’da tedavi altına alınan 9 aktivist daha taburcu edildi. Hastaneden ayrılanların sayısı 50’ye yükselirken, 3 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahalesinin ardından Türkiye’ye getirilen aktivistlerden 9’u daha taburcu edildi.
Uluslararası sularda İsrail ordusunun operasyon düzenlediği filoda yaralanan aktivistler, bir süre gözaltında tutulmalarının ardından Türk Hava Yolları’na ait uçaklarla İstanbul’a sevk edilmişti. Sağlık ekipleri tarafından havalimanında karşılanan aktivistler, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.
3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, daha önce 41 kişinin taburcu edilmesinin ardından bugün 9 aktivistin daha hastaneden ayrılmasına karar verildi. Son gelişmeyle birlikte tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısı 50’ye ulaştı.
Hastanelerde gözetim altında tutulan 3 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Küresel Sumud Filosu, Gazze’deki insani krize dikkat çekmek ve bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla farklı ülkelerden aktivistlerin katılımıyla yola çıkmıştı. İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahale ise uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. (DHA)