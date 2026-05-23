Sumud Filosu gerilimi Avrupa’ya sıçradı! Fransa'dan İsrailli bakana ülkeye giriş yasağı

Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalenin yankıları sürerken, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’e yönelik uluslararası tepkiler büyüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Ben Gvir’in Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını duyurdu. Barrot, kararın aktivistlere yönelik kötü muamele iddiaları nedeniyle alındığını belirtti.

AB ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Fransız Bakan ayrıca Avrupa Birliği ülkelerine çağrıda bulunarak Ben Gvir hakkında ortak yaptırım uygulanmasını istedi. Paris yönetiminin bu adımı, İsrail ile Avrupa arasında yeni bir diplomatik gerilimin fitilini ateşledi.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

Öte yandan Fransa, İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik uygulamalar nedeniyle daha önce de diplomatik girişimde bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail’in Paris Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrıldığını açıklamıştı.

Barrot yaptığı değerlendirmede, “Vatandaşlarımızın güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Bu girişim hakkında farklı düşünceler olabilir ancak filoya katılan kişilere saygılı davranılmalı ve en kısa sürede serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahale sonrası Avrupa kamuoyunda İsrail hükümetine yönelik eleştiriler artarken, özellikle aktivistlerin gözaltı sürecinde maruz kaldığı uygulamalar uluslararası insan hakları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.