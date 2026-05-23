"İntihar" denilip kapatılan Dorukhan Büyükışık davasında 5 kişi tutuklandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde yaşamını yitiren ve ilk etapta "intihar" olarak değerlendirilen Dorukhan Büyükışık dosyası, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine cinayet şüphesiyle yeniden açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve toplam 26 şüpheliyi kapsayan soruşturmada, 8 yıl sonra bir ilk yaşandı.

"İNTİHAR" DENİP KAPATILAN DORUKHAN BÜYÜKIŞIK DAVASINDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

T24'te yer alan habere göre; savcılık, İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanan beş sanık hakkında yeni elde edilen bulgular ışığında yakalama talebinde bulundu.

Cinayetin işlendiği iddia edilen Tanyer İnşaat’a ait Bulut Orman Evleri projesinde görev yapan gece bekçileri Hüseyin Kaya, Hulusi Aras, Tayfun Çakmakçı ve Ali Gülbaşı ile operatör Bilal Çelik hakkında mahkemece yakalama kararı çıkarıldı.

"Kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme ve yer değiştirme" ile "yalan tanıklık" suçlamalarıyla dün gözaltına alınan beş sanık, hakim huzurunda savunmaları alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ DELİLLER SÜRECİ HIZLANDIRDI

Tutuklama kararına gerekçe olan dosya içeriğinde, soruşturmayı derinleştiren somut teknik veriler yer aldı. Savcılık makamı; tanık ifadeleri, olay tarihinde Dorukhan Büyükışık’ın aracına ait Polnet log kayıtları, cinayet mahalli olan şantiyeye ait yapı denetim raporları ve fotoğrafları delil olarak sundu.

Ayrıca, jandarma ekiplerince hazırlanan güncel HTS ve baz istasyonu dökümleri ile araçların geçiş güzergahlarını takip eden PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarının sanıkların beyanlarındaki çelişkileri ortaya koyduğu belirtildi.

Adalet Bakanlığı’nın koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik gözaltı ve sorgu işlemleri devam ederken, bu 5 sanığın tutuklanması Dorukhan Büyükışık’ın şüpheli ölümünün aydınlatılması yolunda kritik bir aşama olarak nitelendiriliyor.