İnşaat demiri İETT'yi delip kadın yolcuya saplandı

Korkunç olay dün akşam saat 20.00 sularında Fatih ilçesi Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsünün şoförü, park halindeki araç yüzünden daralan yolun sağ şeridinden geçmeye çalıştı. O esnada yol kenarında bulunan inşaat demirleri, İETT otobüsünün altını delerek içeri girdi. Demirin otobüsün içerisinden çıktığı yerde oturan yolcu ayağından yaralandı.

SAPLANAN DEMİRİ İTFAYE ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Yaralanan kadın yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüse saplanan demir ise itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

İnşaat firması yetkilisi, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yol kenarındaki demirler kepçe ile kaldırıldı.

OTOBÜSÜN TAVANINA KADAR UZANDI

Koltuğun altından çıkarak otobüsün tavanına ulaşan ve oradan da şoför kabinine yakın noktaya kadar uzanan inşaat demiri, içerideki yolcular tarafından çekildi. Olayı anlatan bir yolcu, "Şiş otobüsün içerisine girdi. Şuradan girdi, tavandan öne kadar geldi ve otobüsün içerisi de doluydu" şeklinde olay anını anlattı.

'KADININ AYAĞINA SAPLANDI'

Olayın tanıklarından, sokakta iş yeri bulunan Ümit Çelik isimli esnaf, "Yoldan otobüs geçiyor. Yolun karşısında demir var, aracın altından girerek kadının bacağına giriyor. İtfaiye, ambulans, polis geldi. Arabanın altından giriyor demir, içeri girip kadının ayağına saplanıyor. Yolun bu tarafına araç park ediyorlar, mecburen o da demirin üzerinden geçmiş" şeklinde konuştu. (DHA)