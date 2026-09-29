İngilizce konuşması yapay zeka sanılan baklavacı: Elon Musk'tan Paris Hilton'a

Gaziantep’te yaşayan Adnan Yılmaz İstanbul’da yazılım mühendisliği eğitiminin ardından yüksek lisans için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde baklavacı oldu. Yılmaz, “ABD’de farklı eyaletlere ve şirketlere baklava gönderiyorum. Los Angeles’ta Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ve dünyaca ünlü Paris Hilton’un bir organizasyonuna kadar Gaziantep baklavasını ulaştırdım” dedi.

Üç çocuk babası Adnan Yılmaz, sosyal medyaya yüklediği videoda baklava yapımını İngilizce anlatmış ve yapay zeka ürünü sanılmıştı. Popüler olan baklavacının özgeçmişi bambaşka çıktı.

Yılmaz, İstanbul’da yazılım mühendisliği eğitimi aldıktan sonra 2000’li yılların başında işletme üzerine yüksek lisans yapmak için ABD’ye gitti. Bir yandan yazılım mühendisi olarak çalışan Yılmaz, bir süre sonra mesleğini bırakıp Gaziantep baklavasını ABD’ye götürerek satmaya başladı.

Baklava yapmayı öğrenmek için Gaziantep’e dönen Yılmaz, kentteki ustalardan eğitim aldı ve baklava ustası oldu. Daha sonra yeniden ABD’ye giden Yılmaz, Gaziantep baklavasını farklı eyaletlerde ve çeşitli organizasyonlarda tanıtmaya başladı.

'HEDEFİM DÜNYAYA DUYURMAK'

Baklavayı tüm dünyaya tanıtmak istediğini anlatan Adnan Yılmaz, “Ben milli duygularla hareket ettim. Amerika’da baklava Yunan baklavası olarak biliniyor. Orada bir baklava yemek istedik. Yunan baklavasını görünce ‘Bu da baklava mı?’ diyerek gerildim. Baklavanın ana memleketi Gaziantep’tir. Milli duygularım kabardı. Baklava nasıl sadece Yunan baklavası olarak bilinir dedim. Kültürümüzü, baklava lezzetimizi tanıtmam gerektiğini düşündüm ve bu yönde çalıştım. Şu anda Gaziantep baklavası çok seviliyor ve tutuluyor. Hedefim önce Amerika ardından dünyaya baklavamızın lezzetini duyurmak” dedi.

Yazılım mühendisliğini bırakıp baklava işine yöneldiği için pişman olmadığını söyleyen Yılmaz, yaptığı işi tutkuyla sürdürdüğünü ifade etti.

Yılmaz, “Yazılım mühendisi olabilirsiniz. İsterseniz dünyanın en iyi mesleği olsun. Bir işi severek yapacaksınız. Yazılım mühendisliğini bırakıp baklavacı olduğum için hiçbir zaman pişman olmadım. Çünkü sevdiğim ve tutkum olan bir işi yapıyorum” dedi.

Gaziantep baklavasının coğrafi işaretli bir ürün olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Lezzetin milliyeti olmaz, lezzetin memleketi vardır. Baklavanın memleketi de Gaziantep’tir. Coğrafi işaretli ürün satıyoruz biz Amerika’ya” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, hedeflerinin Gaziantep baklavasını önce ABD’de daha geniş kitlelere ulaştırmak, ardından dünya çapında tanınan bir ürün haline getirmek olduğunu söyledi.

“Bu bir ekip çalışmasıdır. Çiftçimizle başlar, tüketici ile son bulur” diyen Yılmaz, “İtalyanların pizzası ya da Fransızların makaronu gibi Gaziantep baklavamızı da bir dünya markası haline getireceğiz” diye konuştu.

‘GAZİANTEP BAKLAVASI SPACEX VE PARİS HİLTON’A ULAŞTI’

Yılmaz, ABD’de farklı eyaletlere ve şirketlere baklava gönderdiklerini belirterek, “Amacımız baklavayı sadece ticaret olarak görmek değil. Asıl amacımız kültürel tanıtım. Gaziantep’imizin kültürünü baklavasını dünyaca ünlü şirket ve isimlere ulaştırıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Belli bir süre Gaziantep’te ustalık eğitimi aldım. Çalıştığım firmaya da Amerikan vatandaşlarının damak tadına uygun tarifler verdim. Mesela daha az şekerli gibi. Bu yönde birlikte çalışma kararı aldık ve ben yeniden Amerika’ya döndüm. Baklavalar ihracat yoluyla ulaşıyor ben de orada ulaşması en zor yerlere baklavalarımızı ulaştırıyorum. ABD pazarında Gaziantep baklavası farkındalığını oluşturmaya başladık” dedi.