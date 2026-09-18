İhraç edilen 5 teğmen hakkında yeni adli soruşturma

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganının atılması ve kılıçlı yemin edilmesi gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar, İzzet Talip Akarsu ve Deniz Demirtaş hakkında yeni bir adli soruşturma başlatıldı.

Nefes'te yer alan habere göre soruşturmanın, teğmenleri ihraç eden dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yaptığı suç duyurusu üzerine açıldığı belirtildi. Kurul üyeleri, karar alma sürecinde kendilerine baskı yapıldığı yönündeki iddialar nedeniyle 5 teğmen hakkında “kamu görevi nedeniyle alenen hakaret” ve “zincirleme iftira” suçlamalarıyla şikâyette bulundu.

İHRAÇ KARARI 5’E KARŞI 4 OYLA ALINMIŞTI

Kamuoyunda uzun süre tartışılan disiplin süreci, 5 teğmenin TSK’dan ihraç edilmesiyle sonuçlanmıştı. Yüksek Disiplin Kurulu’ndaki oylamada ihraç kararı 5’e karşı 4 oyla alınmıştı.

Teğmenlerin avukatları, ihraç kararının baskı yoluyla alındığını öne sürmüştü. Avukatların iddiasına göre ilk oylamada 7 kurul üyesi teğmenlerin ihraç edilmemesi, 2 üye ise ihraç edilmeleri yönünde oy kullandı.

Aynı iddiaya göre dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, bugün Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun devreye girmesinin ardından oylama sonucu değiştirildi ve ihraç kararı alındı.

BAŞVURUNUN ARDINDAN KARŞI SUÇ DUYURUSU

Teğmenlerin avukatları, bu iddialar kapsamında Bayraktaroğlu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın, somut delil bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu işleme koymadığı belirtildi.

Bunun üzerine teğmenler Ankara Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.

Bu süreçte, ihraç yönünde oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de 5 teğmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyette “kamu görevi nedeniyle alenen hakaret” ve “zincirleme iftira” suçlamaları yer aldı.

Savcılığın başvuruyu işleme almasının ardından 5 teğmen hakkında adli soruşturma başlatıldı.