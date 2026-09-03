Hatay ve Adana'da iki yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Hassa ilçesi ile Adana'nın Çukurova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan iki ayrı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hatay'ın Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi'ndeki ormanlık alandan akşam saatlerinde duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Alevler geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
ADANA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA
Adana'nın Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde ise çöp ve molozların döküldüğü alanda yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, iş makineleriyle yangının çevresindeki otluk alanı temizleyerek alevlerin yayılmasını önledi.
Arazözlerle yapılan müdahalenin ardından yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Bölgede söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.