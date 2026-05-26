Genel merkezde biber gazından etkilenmişlerdi: CHP'nin kedisi Zafer ve köpeği Mayıs tedavi oldu

CHP Genel Merkezi'nin bahçe kapısını kırarak bina girişindeki barikatları aşan ve binayı biber gazlı müdahaleyle tahliye eden polis müdahalesi sırasında partinin kedisi Zafer ve köpeği Mayıs da biber gazından etkilendi.

VETERİNER HEKİM ÖZÇETİN'DEN AÇIKLAMA

Uzun süredir hayvanların sağlık takibini yapan veteriner hekim Tarkan Özçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginlik sırasında, uzun süredir sağlık takibini yaptığım Zafer ve Mayıs da maalesef yoğun biber gazı ve yaşanan kaosun ortasında kaldı. Gece boyunca çok sayıda hayvanseverden 'Zafer iyi mi?', 'Mayıs etkilendi mi?' mesajları aldım. CHP Özel Kalem Müdürü Gülen Göksu Ercan ile koordineli şekilde süreç yakından takip edilmiştir. Şu an itibarıyla her iki canımızın da genel sağlık durumları iyidir. Düzenli kontrolleri sürmektedir. Şükür ki ciddi bir sağlık problemi yaşanmamıştır."

"EN MASUM KALANLAR YİNE HAYVANLAR OLUYOR"

Özçetin, açıklamasının devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ama dün gece bize bir şeyi daha hatırlattı: İnsanların öfkesi ve siyasi kavgaları arasında en masum kalanlar yine hayvanlar oluyor."