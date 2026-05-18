Köpeği yıkarken öldürdü: Sahibine 'yenisini verelim' dedi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan "Huinan Pet Kuaför" adlı merkeze bakım için teslim edilen "Bony" isimli köpek, iddiaya göre boynuna sıkıca ip bağlanarak yıkanması sonucu nefessiz kalarak can verdi.

Yaşanan feci olayın ardından köpeğin sahibi Saliha Ahsen İl, işletmenin skandal ihmallerine ve sonrasındaki gayriahlaki yaklaşımlarına isyan etti.

BOYNUNA İP BAĞLAYIP NEFESSİZ BIRAKTILAR

Acılı evcil hayvan sahibi Saliha Ahsen İl'in iddialarına göre, can dostu Bony’yi banyo ve tıraş bakımı için Gaziosmanpaşa’daki pet kuaföre bıraktı. Ancak yıkama işlemi sırasında köpeğin boynuna bağlanan ipin aşırı derecede sıkılması sonucu talihsiz hayvan nefessiz kaldı.

İşletmedeki görevlilerin ihmali yüzünden Bony, olay yerinde hayatını kaybetti.

"BAŞKA KÖPEK ALIRIZ, ACINI DİNDİRİR" DEDİLER

Köpeğinin ölüm haberini alan Saliha Ahsen İl, işletme yetkililerinin takındığı duyarsız tavır karşısında büyük bir şok daha yaşadı. Yaşadığı derin üzüntüyü ve merkezin tavrını anlatan İl, "Beni arayıp ‘Başka bir köpek alırız, acını dindirir’ dediler" diyerek tepkisini dile getirdi.

"ANNEMİ ARAYIP PARA TEKLİF ETTİLER"

Bir canın yerini başka bir hayvanla doldurabileceklerini söyleyen işletmenin, olayın üstünü kapatabilmek ve şikayeti engellemek adına aileye maddi tekliflerde bulunduğunu iddia eden acılı sahip şu ifadeleri kullandı:

Annemi arayıp para teklif etmişler… Ben parayı ne yapayım? Köpeğimi geri getiremezsiniz! Tek istediğim bu işletmenin kapatılması ve benzer acıların yaşanmaması.

Tüketici Deneyimleri" adlı sosyal medya hesabının paylaştığı dehşet verici görüntülerde, talihsiz hayvanın can verdiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

KURTULMAYA ÇALIŞTIKÇA BASKIYI ARTIRDILAR

Yayınlanan video kaydında, "Bony" isimli köpeğin boynuna bağlanan sıkı bir iple yıkandığı ve bu esnada büyük bir acı çektiği net bir şekilde görüldü.

Talihsiz hayvanın sıkışan ipten kurtulmak için çırpındığı ve hamleler yaptığı, ancak görevlilerin buna rağmen köpeğin boyun bölgesine baskı uygulamaya devam ettiği kayıtlara geçti.

KURUTMA MASASINDA FENALAŞMA ANI İNFİAL YARATTI

Dehşet anları bununla da sınırlı kalmadı. Yıkama işleminin ardından kurutma aşamasına geçildiğinde de köpeğin boynundan çok gergin bir iple masaya sabitlendiği görüldü.

Nefessiz kalan ve acı içinde kıvranan talihsiz köpek, uğradığı yoğun baskı sonrası bir süre sonra kurutma masasında fenalaşarak hareketsiz kaldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI GÖRÜNTÜLERE DAYANAMADI

Videonun sosyal medyada kısa sürede yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı adeta ayağa kalktı. İzleyenlerin yüreğini yakan ve büyük bir vicdan azabına neden olan görüntülere tepki yağdı.

Hayvanseverler ve sosyal medya kullanıcıları, "Bu bir kaza değil, göz göre göre cinayettir" diyerek, can dostunu acı içinde ölüme sürükleyen işletmenin derhal kapatılması ve sorumluların en ağır cezayı alması için yetkililere çağrıda bulundu.