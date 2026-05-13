Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Geçen sene 5 liraydı, şimdi 15 lira oldu: Bafra lahanası 10 aylık hasadı karlı kapattı

Geçen sene 5 liraydı, şimdi 15 lira oldu: Bafra lahanası 10 aylık hasadı karlı kapattı

Samsun'un Bafra ilçesinde 25 bin dekara ekilen beyaz lahananın hasadı sona ererken bu sezon 175 bin ton rekolte bekleniyor. Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, lahana fiyatlarının hasat sonlarında 10-15 liraya yükseldiğini belirtti.

Geçen sene 5 liraydı, şimdi 15 lira oldu: Bafra lahanası 10 aylık hasadı karlı kapattı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ın suladığı verimli ovada kışlık sebze hasadı sona ererken üreticiler son lahanalarını topluyor. Tarlalar yakında yazlık ürünlere hazırlanacak.

samsun bafra lahana hasadı

175 BİN TON REKOLTE

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, ovada lahana ekiminin Temmuz 2025'te başladığını belirtti. Erkenci çeşitler eylül-ekim aylarında hasada gelirken geçe kalan lahanalar mayıs sonuna kadar tarlada kalıyor.

samsun bafra lahana hasadı

Ovada bu sezon 25 bin dekara beyaz lahana ekildi. Dönüm başına 6-7 ton verim alınan tarlalarda toplam 175 bin ton rekolte beklentisi oluştu.

FİYATLAR İKİYE KATLANDI

Aşçı, hasat dönemine göre fiyat hareketini şöyle aktardı: "Hasadın ilk zamanlarında 5 liradan satılan lahana, hasadın sonlarına doğru 10 lira ile 15 lira arasında gidiyor."

samsun bafra lahana hasadı

Bafra lahanası Karadeniz kıyısından başlayarak Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Rusya'ya da ihracat yapıldığını belirten Aşçı, ovanın ülke genelindeki önemli üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

SIRA YAZLIKLARDA

Kışlık hasat tamamlanırken ovada yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Örtü altı karpuz ve kavunun yanı sıra biber ve çeltik ekimi de yakında başlayacak.

Baldan tatlı Bafra kavunu için sezon başladı: 33 bin dönüme ekeceklerBaldan tatlı Bafra kavunu için sezon başladı: 33 bin dönüme ekecekler

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsun Tarım Hasat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro