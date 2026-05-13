Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ın suladığı verimli ovada kışlık sebze hasadı sona ererken üreticiler son lahanalarını topluyor. Tarlalar yakında yazlık ürünlere hazırlanacak.

175 BİN TON REKOLTE

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, ovada lahana ekiminin Temmuz 2025'te başladığını belirtti. Erkenci çeşitler eylül-ekim aylarında hasada gelirken geçe kalan lahanalar mayıs sonuna kadar tarlada kalıyor.

Ovada bu sezon 25 bin dekara beyaz lahana ekildi. Dönüm başına 6-7 ton verim alınan tarlalarda toplam 175 bin ton rekolte beklentisi oluştu.

FİYATLAR İKİYE KATLANDI

Aşçı, hasat dönemine göre fiyat hareketini şöyle aktardı: "Hasadın ilk zamanlarında 5 liradan satılan lahana, hasadın sonlarına doğru 10 lira ile 15 lira arasında gidiyor."

Bafra lahanası Karadeniz kıyısından başlayarak Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Rusya'ya da ihracat yapıldığını belirten Aşçı, ovanın ülke genelindeki önemli üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

SIRA YAZLIKLARDA

Kışlık hasat tamamlanırken ovada yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Örtü altı karpuz ve kavunun yanı sıra biber ve çeltik ekimi de yakında başlayacak.

(AA)