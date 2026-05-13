Geçen sene 5 liraydı, şimdi 15 lira oldu: Bafra lahanası 10 aylık hasadı karlı kapattı
Samsun'un Bafra ilçesinde 25 bin dekara ekilen beyaz lahananın hasadı sona ererken bu sezon 175 bin ton rekolte bekleniyor. Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, lahana fiyatlarının hasat sonlarında 10-15 liraya yükseldiğini belirtti.
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ın suladığı verimli ovada kışlık sebze hasadı sona ererken üreticiler son lahanalarını topluyor. Tarlalar yakında yazlık ürünlere hazırlanacak.
175 BİN TON REKOLTE
Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, ovada lahana ekiminin Temmuz 2025'te başladığını belirtti. Erkenci çeşitler eylül-ekim aylarında hasada gelirken geçe kalan lahanalar mayıs sonuna kadar tarlada kalıyor.
Ovada bu sezon 25 bin dekara beyaz lahana ekildi. Dönüm başına 6-7 ton verim alınan tarlalarda toplam 175 bin ton rekolte beklentisi oluştu.
FİYATLAR İKİYE KATLANDI
Aşçı, hasat dönemine göre fiyat hareketini şöyle aktardı: "Hasadın ilk zamanlarında 5 liradan satılan lahana, hasadın sonlarına doğru 10 lira ile 15 lira arasında gidiyor."
Bafra lahanası Karadeniz kıyısından başlayarak Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Rusya'ya da ihracat yapıldığını belirten Aşçı, ovanın ülke genelindeki önemli üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı.
SIRA YAZLIKLARDA
Kışlık hasat tamamlanırken ovada yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Örtü altı karpuz ve kavunun yanı sıra biber ve çeltik ekimi de yakında başlayacak.
(AA)