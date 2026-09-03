Gazeteci Murat Yetkin kaza geçirdi: Ayak kemikleri kırıldı

Gazeteci Murat Yetkin, Ankara’da scooter çarpması sonucu yaralandığını ve ayak kemiklerinin kırıldığını açıkladı. Yetkin, kendisine çarpan ve 13 yaşlarında olduğunu belirttiği çocuk ile ebeveynleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

YAYA GEÇİDİNDE SCOOTER ÇARPTI

Yetkin’in aktardığına göre olay, 2 Eylül Çarşamba günü Ankara’daki Panora AVM çıkışında meydana geldi. Araçların yaya geçidinde yayalara yol verdiği sırada, aradan hızla geçen bir scooter Yetkin’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulduğunu belirten Yetkin, kazada ayak kemiklerinin kırıldığını ifade etti.

ÇOCUK VE AİLESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yaşadığı kazanın ardından Yıldızevler Polis Merkezi’ne başvuran Yetkin, scooterı kullanan ve 13 yaşlarında olduğunu söylediği çocuk ile ebeveynleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yetkin ayrıca olayla ilgili kamera görüntülerinin bulunmasını talep etti.

"SCOOTER TERÖRÜNE DUR DENİLMELİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yetkin, "Dün Ankara, Panora AVM çıkışında, araçlar yaya geçidinde yol vermiş haldeyken son hızla aradan sıyrılan, 13 yaşlarında gösteren bir çocuğun kullandığı bir "scooter"ın çarpmasıyla yola savruldum. Ayak kemiklerim kırıldı. Ayrıntıları Yıldızevler polis merkezinde, çocuk ve ebeveynlerine suç duyurumda anlattım. Kamera kayıtlarının bulunmasını talep ettim. Trafikte kural ve denetim tanımayan bu 'scooter' terörüne dur denilmeli." ifadelerini kullandı.