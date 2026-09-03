Filiz Akın’ın adı artık bu sokakta yaşayacak! Meclisten karar çıktı

Bodrum Belediyesi, 21 Mart 2025’te hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın’ın ismini yaşatmak için harekete geçti. Akın’ın bir dönem yaşadığı mahalledeki sokağa, sanatçının adı verilecek.

Bodrum Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, ilçe sınırları içerisinde bir sokağa “Filiz Akın” adının verilmesine ilişkin komisyon raporu ele alındı.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin başkanlık ettiği toplantıda yapılan oylamada, usta oyuncunun adının bir sokağa verilmesi yönündeki madde oy birliğiyle kabul edildi.

Filiz Akın’ın adı, Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’nde yaşadığı evin üst sokağına verilecek. Böylece usta oyuncunun adı, hayatının bir dönemini geçirdiği mahallede yaşatılacak.

EŞİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Merhum oyuncunun eşi Sönmez Köksal da karardan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Filiz Akın'ın 30 seneden fazladır hiç aksatmadan yaz aylarını ve Kovid-19 ile birlikte yaşamının son senelerini Gündoğan'da geçirdiğini belirten Köksal, şöyle dedi:

"Gündoğan ana ikametgahı olmuştu ve burada büyük huzur bulurdu. Filiz'in evinin hemen üst sokağına adının verilmesi büyük bir kadirşinaslık örneği. Kararından dolayı başta Bodrum Belediye Başkanı Sayın Tamer Mandalinci olmak üzere Belediye Meclisini kutlar, kendim, bütün aile ve sevenleri adına şükranlarımı sunarım." (AA)