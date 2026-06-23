Evine gelen çekirgeye çay ikram etti: Kana kana içti, veda edip uçtu!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaflık yapan Mustafa Tamer, yayla evinde kahvaltı sırasında ilginç bir misafirle karşılaştı. Eve giren yeşil çekirge kaçmayınca Tamer, çay kaşığıyla çekirgeye çay vermeyi denedi.

Hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Tamer, çekirgenin çayı gerçekten içtiğini görünce şaşırdığını anlattı.

"Çay kaşığına koyduk çayı, içecek mi acaba diye. Kana kana içti. Biz önce inanamadık, sonra baktık gerçekten susamış. İlerleyen saatlerde domates, biraz da peynir parçacıkları ikram ettik" dedi.

Tamer, çekirgenin bir buçuk gün evde kaldığını ve kendini toparlayınca uçarak gittiğini belirtti.

"Koluma çıktı azıcık yaklaşarak, hani bir teşekkür vedasında falan böyle bir hareketler yaparak sonradan uçarak gitti, veda etti bize" diye konuştu.

(ANKA)